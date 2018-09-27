FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/09       10:00        Ekonomik güven endeksi 28/09       10:00        Giriş çıkış yapanlar 28/09       10:00        Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 EYLÜL PERŞEMBE            TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ÇİN                                         04:30 Sanayi Karları YoY ALMANYA                              09:00 GfK Tüketici Güveni EURO BÖLGESİ                    12:00 Ekonomik Güven Endeksi EURO BÖLGESİ                    12:00 Tüketici Güven Endeksi ALMANYA                              15:00 TÜFE MoM ALMANYA                              15:00 TÜFE YoY ABD                                        15:30 Ticaret Dengesi ABD                                        15:30 Toptan Satış Stokları MoM ABD                                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                                        15:30 Perakende Satış Stokları MoM ABD                                        15:30 Kişisel Tüketim ABD                                        15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                                        15:30 Çekirdek PCE QoQ ABD                                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                        15:30 Devam Eden Başvurular ABD                                        17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM ABD                                        17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY ABD                                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 EYLÜL CUMA                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ BİRLEŞİK KRALLIK                02:01 GfK Tüketici Güveni JAPONYA                                 02:30 İşsizlik Oranı JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                                 02:50 Perakende Satışlar MoM ÇİN                                           04:45 İmalat PMI FRANSA                                   09:45 ÜFE MoM FRANSA                                   09:45 ÜFE YoY FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları MoM FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları YoY FRANSA                                   09:45 TÜFE MoM FRANSA                                   09:45 TÜFE YoY ALMANYA                                10:55 İşsizlikteki Değişim (000's) ALMANYA                                10:55 İşsizlik Oranı BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP QoQ BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP YoY BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları YoY EURO BÖLGESİ                      12:00 Çekirdek TÜFE YoY ABD                                          15:30 Çekirdek PCE YoY ABD                                          15:30 Kişisel Gelirler ABD                                          15:30 Kişisel Harcamalar ABD                                          15:30 Reel Kişisel Harcamalar ABD                                          15:30 Çekirdek PCE MoM ABD                                          16:45 Chicago PMI ABD                                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE
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27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar
28/09 10:00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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27 EYLÜL PERŞEMBE TSİ
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ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 EYLÜL CUMA TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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