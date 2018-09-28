TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar
28/09 10:00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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28 EYLÜL CUMA TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 893 lira
Türk Telekom'dan satış açıklaması
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
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