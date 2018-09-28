FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE   ------------------------------------------------------------------------------------------------   28/09       10:00        Giriş çıkış yapanlar   28/09       10:00        Dış ticaret dengesi   ------------------------------------------------------------------------------------------------   DÜNYA                               ------------------------------------------------------------------------------------------------   28 EYLÜL CUMA                       TSİ   ------------------------------------------------------------------------------------------------   BİRLEŞİK KRALLIK                02:01 GfK Tüketici Güveni   JAPONYA                                 02:30 İşsizlik Oranı   JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları   JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları   JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları   JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları   JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi MoM   JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi YoY   JAPONYA                                 02:50 Perakende Satışlar MoM   ÇİN                                           04:45 İmalat PMI   FRANSA                                   09:45 ÜFE MoM   FRANSA                                   09:45 ÜFE YoY   FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları MoM   FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları YoY   FRANSA                                   09:45 TÜFE MoM   FRANSA                                   09:45 TÜFE YoY   ALMANYA                                10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)   ALMANYA                                10:55 İşsizlik Oranı   BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP QoQ   BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP YoY   BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ   BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları YoY   EURO BÖLGESİ                      12:00 Çekirdek TÜFE YoY   ABD                                          15:30 Çekirdek PCE YoY   ABD                                          15:30 Kişisel Gelirler   ABD                                          15:30 Kişisel Harcamalar   ABD                                          15:30 Reel Kişisel Harcamalar   ABD                                          15:30 Çekirdek PCE MoM   ABD                                          16:45 Chicago PMI   ABD                                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE

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28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar

28/09 10:00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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28 EYLÜL CUMA TSİ

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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 09:45 ÜFE MoM

FRANSA 09:45 ÜFE YoY

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 16:45 Chicago PMI

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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