FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 EKİM PAZARTESİ                                 TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                                          03:30 İmalat PMI  ALMANYA                                          09:00 Perakende Satışlar MoM  ALMANYA                                          09:00 Perakende Satışlar YoY  FRANSA                                           10:50 İmalat PMI  ALMANYA                                         10:55 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ                             11:00 İmalat PMI  İNGİLTERE                                      11:30 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ                             12:00 İşsizlik Oranı  ABD                                                 16:45 İmalat PMI  ABD                                                 17:00 İnşaat Harcamaları MoM  ABD                                                 17:00 ISM İmalat Endeksi  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 EKİM SALI                                       TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                                      08:00 Tüketici Güven Endeksi  İNGİLTERE                                   11:30 İnşaat PMI  EURO BÖLGESİ                          12:00 ÜFE MoM   EURO BÖLGESİ                          12:00 ÜFE YoY  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 EKİM ÇARŞAMBA                          TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                                     03:30 Servis PMI  JAPONYA                                     03:30 Bileşik PMI  FRANSA                                      10:50 Servis PMI  FRANSA                                      10:50 Bileşik PMI  ALMANYA                                     10:55 Servis PMI  ALMANYA                                     10:55 Bileşik PMI  EURO BÖLGESİ                         11:00 Servis PMI  EURO BÖLGESİ                         11:00 Bileşik PMI  İNGİLTERE                                   11:30 Servis PMI  İNGİLTERE                                   11:30 Bileşik PMI  EURO BÖLGESİ                         12:00 Perakende Satışlar MoM  EURO BÖLGESİ                         12:00 Perakende Satışlar YoY  ABD                                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                                              15:15 ADP İşgücü Değişimi  ABD                                              16:45 Servis PMI  ABD                                              16:45 Bileşik PMI  ABD                                              17:00 ISM İmalat Dışı Endeks  ABD                                              17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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DÜNYA TSİ

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1 EKİM PAZARTESİ TSİ

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar YoY

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

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2 EKİM SALI TSİ

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JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

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3 EKİM ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 03:30 Servis PMI

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

FRANSA 10:50 Servis PMI

FRANSA 10:50 Bileşik PMI

ALMANYA 10:55 Servis PMI

ALMANYA 10:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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4 EKİM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 10:30 İnşaat PMI

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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28 EYLÜL CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY

ALMANYA 09:00 ÜFE MoM

ALMANYA 09:00 ÜFE YoY

FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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