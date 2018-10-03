FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 03/10     10:00         Tüketici Fiyatları Endeksi 03/10     10:00         Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 EKİM ÇARŞAMBA                          TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------ JAPONYA                                     03:30 Servis PMI JAPONYA                                     03:30 Bileşik PMI FRANSA                                      10:50 Servis PMI FRANSA                                      10:50 Bileşik PMI ALMANYA                                    10:55 Servis PMI ALMANYA                                    10:55 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                         11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ                         11:00 Bileşik PMI İNGİLTERE                                  11:30 Servis PMI İNGİLTERE                                  11:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                          12:00 Perakende Satışlar MoM EURO BÖLGESİ                          12:00 Perakende Satışlar YoY ABD                                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                              15:15 ADP İşgücü Değişimi ABD                                              16:45 Servis PMI ABD                                              16:45 Bileşik PMI ABD                                              17:00 ISM İmalat Dışı Endeks ABD                                              17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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03/10 10:00 Tüketici Fiyatları Endeksi
03/10 10:00 Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi
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DÜNYA
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3 EKİM ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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4 EKİM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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5 EKİM CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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