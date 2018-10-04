TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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05/10 17:30 Hazine nakit dengesi
11/10 10:00 Cari denge
15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
16/10 10:00 Sanayi üretimi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA
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4 EKİM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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5 EKİM CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
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