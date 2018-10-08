FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10       10:00    Cari denge 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00    Sanayi üretimi 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici güven endeksi 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 EKİM PAZARTESİ                     TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN                                              04:45 Bileşik PMI ÇİN                                              04:45 Servis PMI ALMANYA                                    09:00 Sanayi Üretimi MoM ALMANYA                                    09:00 Sanayi Üretimi YoY --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 EKİM SALI                                 TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                                    09:00 Ticaret Dengesi ALMANYA                                    09:00 İhracat MoM ALMANYA                                    09:00 İthalat MoM --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 EKİM ÇARŞAMBA                  TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                   02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM JAPONYA                                   02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY FRANSA                                     09:45 Sanayi Üretimi MoM FRANSA                                     09:45 Sanayi Üretimi YoY FRANSA                                     09:45 İmalat Üretimi MoM FRANSA                                     09:45 İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE                                 11:30 Ticaret Dengesi İNGİLTERE                                 11:30 Sanayi Üretimi MoM İNGİLTERE                                 11:30 Sanayi Üretimi YoY İNGİLTERE                                 11:30 İmalat Üretimi MoM İNGİLTERE                                 11:30 İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE                                 11:30 GDP (MoM) İNGİLTERE                                 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM İNGİLTERE                                 11:30 Servis Sektörü Endeksi ABD                                            14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                            15:30 ÜFE MoM ABD                                            15:30 Çekirdek ÜFE MoM ABD                                            15:30 ÜFE YoY ABD                                            15:30 Çekirdek ÜFE YoY ABD                                            17:00 Toptan Satış Stokları MoM --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 EKİM PERŞEMBE                 TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                   02:50 ÜFE YoY JAPONYA                                   02:50 ÜFE MoM FRANSA                                     09:45 TÜFE MoM FRANSA                                     09:45 TÜFE YoY ABD                                            15:30 TÜFE MoM ABD                                            15:30 Çekirdek TÜFE MoM ABD                                            15:30 TÜFE YoY ABD                                            15:30 Çekirdek TÜFE YoY ABD                                            15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                            15:30 Devam Eden Başvurular ABD                                            17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD                                            18:00 DOE U.S.

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------
11/10 10:00 Cari denge
15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
16/10 10:00 Sanayi üretimi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
---------------------------------------------------------------------------------------------
8 EKİM PAZARTESİ TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------

ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
---------------------------------------------------------------------------------------------
9 EKİM SALI TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
---------------------------------------------------------------------------------------------
10 EKİM ÇARŞAMBA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
---------------------------------------------------------------------------------------------
11 EKİM PERŞEMBE TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
---------------------------------------------------------------------------------------------
12 EKİM CUMA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

PARTNER'Saç derim kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım 'Saç derim kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım
Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacakEti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak
Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleriÇin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Yastık altına hücum

Yastık altına hücum

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.