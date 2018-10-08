FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 05/10       17:30    Hazine nakit dengesi 11/10       10:00    Cari denge 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00    Sanayi üretimi 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici güven endeksi 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 EKİM CUMA             TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                  02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY JAPONYA                  08:00 Öncü Göstergeler ALMANYA                09:00 Fabrika Siparişleri MoM ALMANYA                09:00 Fabrika Siparişleri YoY ALMANYA                09:00 ÜFE MoM ALMANYA                09:00 ÜFE YoY FRANSA                   09:45 Ticaret Dengesi ABD                          15:30 Ticaret Dengesi ABD                          15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi ABD                          15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi ABD                          15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi ABD                          15:30 İşsizlik Oranı ABD                          15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM ABD                          15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY ABD                          15:30 İşgücüne Katılım Oranı  

TÜRKİYE
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05/10 17:30 Hazine nakit dengesi
11/10 10:00 Cari denge
15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
16/10 10:00 Sanayi üretimi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
---------------------------------------------------------------------------------------------
5 EKİM CUMA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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