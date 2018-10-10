FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10       10:00    Cari denge 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00    Sanayi üretimi 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici güven endeksi 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 EKİM ÇARŞAMBA                  TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                   02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM JAPONYA                                   02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY FRANSA                                     09:45 Sanayi Üretimi MoM FRANSA                                     09:45 Sanayi Üretimi YoY FRANSA                                     09:45 İmalat Üretimi MoM FRANSA                                     09:45 İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE                                 11:30 Ticaret Dengesi İNGİLTERE                                 11:30 Sanayi Üretimi MoM İNGİLTERE                                 11:30 Sanayi Üretimi YoY İNGİLTERE                                 11:30 İmalat Üretimi MoM İNGİLTERE                                 11:30 İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE                                 11:30 GDP (MoM) İNGİLTERE                                 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM İNGİLTERE                                 11:30 Servis Sektörü Endeksi ABD                                            14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                            15:30 ÜFE MoM ABD                                            15:30 Çekirdek ÜFE MoM ABD                                            15:30 ÜFE YoY ABD                                            15:30 Çekirdek ÜFE YoY ABD                                            17:00 Toptan Satış Stokları MoM --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 EKİM PERŞEMBE                 TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                   02:50 ÜFE YoY JAPONYA                                   02:50 ÜFE MoM FRANSA                                     09:45 TÜFE MoM FRANSA                                     09:45 TÜFE YoY ABD                                            15:30 TÜFE MoM ABD                                            15:30 Çekirdek TÜFE MoM ABD                                            15:30 TÜFE YoY ABD                                            15:30 Çekirdek TÜFE YoY ABD                                            15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                            15:30 Devam Eden Başvurular ABD                                            17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD                                            18:00 DOE U.S.

TÜRKİYE

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11/10 10:00 Cari denge

15/10 10:00 İşsizlik

15/10 11:00 Bütçe dengesi

16/10 10:00 Sanayi üretimi

18/10 14:30 TCMB beklenti anketi

22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

23/10 10:00 Tüketici güven endeksi

25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi

25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı

25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi

31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/10 10:00 Turizm gelirleri

31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai

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DÜNYA

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10 EKİM ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM

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11 EKİM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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12 EKİM CUMA TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 09:00 TÜFE MoM

ALMANYA 09:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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