TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
16/10 10:00 Sanayi üretimi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA
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12 EKİM CUMA TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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