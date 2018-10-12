FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 08:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00    Sanayi üretimi 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici güven endeksi 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                          --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 EKİM CUMA                         TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA                                 09:00 TÜFE MoM ALMANYA                                 09:00 TÜFE YoY EURO BÖLGESİ                        12:00 Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ                        12:00 Sanayi Üretimi YoY ABD                                           17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi  

TÜRKİYE
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15/10 10:00 İşsizlik
15/10 11:00 Bütçe dengesi
16/10 10:00 Sanayi üretimi
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA
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12 EKİM CUMA TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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