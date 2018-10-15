FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 09:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00    Sanayi üretimi 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici güven endeksi 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                          ---------------------------------------------------------------------------------------------  

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------

15/10 10:00 İşsizlik

15/10 11:00 Bütçe dengesi

16/10 10:00 Sanayi üretimi

18/10 14:30 TCMB beklenti anketi

22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

23/10 10:00 Tüketici güven endeksi

25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi

25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı

25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi

31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/10 10:00 Turizm gelirleri

31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA

---------------------------------------------------------------------------------------------

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron olduHibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu
Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruzBakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün

Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

Bursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdi

Bursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdi

‘AR-GE üssü BUTEKOM, iş dünyasına vizyon katıyor’

‘AR-GE üssü BUTEKOM, iş dünyasına vizyon katıyor’

Mobilyacılar Enerji Kooperatifi 5 megawatt çatı üretim tesisi açtı

Mobilyacılar Enerji Kooperatifi 5 megawatt çatı üretim tesisi açtı

Ağaç işleme makinelerinde 'yerli'ye dönüş

Ağaç işleme makinelerinde 'yerli'ye dönüş

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.