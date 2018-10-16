FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10       10:00    Sanayi üretimi 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici güven endeksi 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 EKİM SALI                                 TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN                                              04:30 ÜFE YoY  ÇİN                                              04:30 TÜFE YoY  İNGİLTERE                                 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar  İNGİLTERE                                 11:30 ILO İşsizlik Oranı  İNGİLTERE                                 11:30 İşgücü Değişimi  EURO BÖLGESİ                        12:00 Ticaret Dengesi  ALMANYA                                    12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)  ALMANYA                                    12:00 ZEW Anketi (Beklenti)  EURO BÖLGESİ                        12:00 ZEW Anketi (Beklenti)  ABD                                            16:15 Sanayi Üretimi MoM  ABD                                            16:15 Kapasite Kullanımı  ABD                                            16:15 İmalat Üretimi --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 EKİM ÇARŞAMBA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE                                  11:30 TÜFE MoM  İNGİLTERE                                  11:30 TÜFE YoY  İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek TÜFE YoY  İNGİLTERE                                  11:30 ÜFE MoM  İNGİLTERE                                  11:30 ÜFE YoY  İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek ÜFE MoM  İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek ÜFE YoY  EURO BÖLGESİ                         12:00 Çekirdek TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ                         12:00 TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ                         12:00 TÜFE MoM  ABD                                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                                             15:30 Konut Başlangıçları  ABD                                             15:30 Konut Başlangıçları MoM  ABD                                             15:30 İnşaat İzinleri  ABD                                             15:30 İnşaat İzinleri MoM  ABD                                             17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------

16/10 10:00 Sanayi üretimi

18/10 14:30 TCMB beklenti anketi

22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

23/10 10:00 Tüketici güven endeksi

25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi

25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı

25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi

31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/10 10:00 Turizm gelirleri

31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA

---------------------------------------------------------------------------------------------

16 EKİM SALI TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar

İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı

İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi

EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 16:15 Kapasite Kullanımı

ABD 16:15 İmalat Üretimi

---------------------------------------------------------------------------------------------

17 EKİM ÇARŞAMBA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 15:30 İnşaat İzinleri

ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları

---------------------------------------------------------------------------------------------

18 EKİM PERŞEMBE TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

---------------------------------------------------------------------------------------------

19 EKİM CUMA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ÇİN 05:00 GDP YoY

ÇİN 05:00 GDP QoQ

ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yenidenİzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları

Vergi sistemi sil baştan

Vergi sistemi sil baştan

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.