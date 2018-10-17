FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ 

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici güven endeksi 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 EKİM ÇARŞAMBA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE                                  11:30 TÜFE MoM  İNGİLTERE                                  11:30 TÜFE YoY  İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek TÜFE YoY  İNGİLTERE                                  11:30 ÜFE MoM  İNGİLTERE                                  11:30 ÜFE YoY  İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek ÜFE MoM  İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek ÜFE YoY  EURO BÖLGESİ                         12:00 Çekirdek TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ                         12:00 TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ                         12:00 TÜFE MoM  ABD                                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                                             15:30 Konut Başlangıçları  ABD                                             15:30 Konut Başlangıçları MoM  ABD                                             15:30 İnşaat İzinleri  ABD                                             15:30 İnşaat İzinleri MoM  ABD                                             17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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18/10 14:30 TCMB beklenti anketi

22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

23/10 10:00 Tüketici güven endeksi

25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi

25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı

25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi

31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/10 10:00 Turizm gelirleri

31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai

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DÜNYA

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17 EKİM ÇARŞAMBA TSİ

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İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM

İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 15:30 İnşaat İzinleri

ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları

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18 EKİM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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19 EKİM CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ÇİN 05:00 GDP YoY

ÇİN 05:00 GDP QoQ

ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

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