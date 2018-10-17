TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ 

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------
18/10 14:30 TCMB beklenti anketi
22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
---------------------------------------------------------------------------------------------
17 EKİM ÇARŞAMBA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları
---------------------------------------------------------------------------------------------
18 EKİM PERŞEMBE TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------
19 EKİM CUMA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ÇİN 05:00 GDP YoY
ÇİN 05:00 GDP QoQ
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ
Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir
2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum