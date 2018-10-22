FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 09:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici güven endeksi 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 22 EKİM PAZARTESİ                     TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                                               15:30 Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 EKİM SALI                                 TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                                       09:00 ÜFE MoM ALMANYA                                       09:00 ÜFE YoY ABD                                               17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi EURO BÖLGESİ                           17:00 Tüketici Güveni --------------------------------------------------------------------------------------------- 24 EKİM ÇARŞAMBA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                       02:30 İmalat PMI JAPONYA                                       08:00 Öncü Göstergeler FRANSA                                        10:15 İmalat PMI FRANSA                                        10:15 Servis PMI FRANSA                                        10:15 Bileşik PMI ALMANYA                                       10:30 İmalat PMI ALMANYA                                       10:30 Servis PMI ALMANYA                                       10:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                           11:00 İmalat PMI EURO BÖLGESİ                           11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ                           11:00 Bileşik PMI ABD                                               14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                               16:45 İmalat PMI ABD                                               16:45 Servis PMI ABD                                               16:45 Bileşik PMI ABD                                               17:00 Yeni Konut Satışları ABD                                               17:00 Yeni Konut Satışları MoM ABD                                               17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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22/10 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10:00 Tüketici güven endeksi
25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA
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22 EKİM PAZARTESİ TSİ
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ABD 15:30 Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
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23 EKİM SALI TSİ
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ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
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24 EKİM ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02:30 İmalat PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 EKİM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 EKİM CUMA TSİ
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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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