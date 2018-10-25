FİNANS

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------------------------------------- 25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi 25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı 25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                          --------------------------------------------------------------------------------------------- 25 EKİM PERŞEMBE                     TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                       02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                                       02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                                       02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                                       02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA                                       09:00 GfK Tüketici Güveni ALMANYA                                      11:00 IFO-İş İklimi ALMANYA                                      11:00 IFO-Beklentiler ALMANYA                                      11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi EURO BÖLGESİ                           14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı EURO BÖLGESİ                           14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı EURO BÖLGESİ                           14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı ABD                                               15:30 Ticaret Dengesi ABD                                               15:30 Toptan Satış Stokları MoM ABD                                               15:30 Perakende Satış Stokları MoM ABD                                               15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                               15:30 Devam Eden Başvurular ABD                                               17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM ABD                                               17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY ABD                                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 EKİM CUMA                              TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- FRANSA                                        09:45 Tüketici Güveni FRANSA                                        09:45 ÜFE MoM FRANSA                                        09:45 ÜFE YoY ABD                                               15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                                               15:30 Kişisel Tüketim ABD                                               15:30 Çekirdek PCE QoQ ABD                                               17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi  

TÜRKİYE
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25/10 14:00 TCMB bir haftalık repo faizi
25/10 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/10 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA
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25 EKİM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 EKİM CUMA TSİ
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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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