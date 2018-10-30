TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA
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30 EKİM SALI TSİ
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
FRANSA 09:30 GDP QoQ
FRANSA 09:30 GDP YoY
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güveni
ALMANYA 16:00 TÜFE MoM
ALMANYA 16:00 TÜFE YoY
ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
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31 EKİM ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 03:01 GfK Tüketici Güven Endeksi
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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1 KASIM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
İNGİLTERE 12:30 İmalat PMI
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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2 KASIM CUMA TSİ
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FRANSA 11:50 İmalat PMI
ALMANYA 11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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