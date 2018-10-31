FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/10       10:00    Turizm gelirleri 31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar 31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 31 EKİM ÇARŞAMBA     TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                     02:50 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                     02:50 Sanayi Üretimi YoY İNGİLTERE                   03:01 GfK Tüketici Güven Endeksi ÇİN                                04:00 İmalat Dışı PMI ÇİN                                04:00 İmalat PMI ÇİN                                04:00 Bileşik PMI JAPONYA                     08:00 Tüketici Güven Endeksi FRANSA                       10:45 TÜFE MoM FRANSA                       10:45 TÜFE YoY EURO BÖLGESİ          13:00 İşsizlik Oranı EURO BÖLGESİ          13:00 Çekirdek TÜFE YoY ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                              15:15 ADP İstihdam Değişimi ABD                              16:45 Chicago PMI ABD                              17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

--------------------------------------------------------------------------------------------

31/10 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/10 10:00 Turizm gelirleri

31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar

31/10 11:00 Dış ticaret dengesi, nihai

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA

**---------------------------------------------------------------------------------------------**

31 EKİM ÇARŞAMBA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 03:01 GfK Tüketici Güven Endeksi

ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI

ÇİN 04:00 İmalat PMI

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

FRANSA 10:45 TÜFE MoM

FRANSA 10:45 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD 16:45 Chicago PMI

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 KASIM PERŞEMBE TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ÇİN 04:45 İmalat PMI

İNGİLTERE 12:30 İmalat PMI

İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

---------------------------------------------------------------------------------------------

2 KASIM CUMA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------

FRANSA 11:50 İmalat PMI

ALMANYA 11:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 12:30 İnşaat PMI

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildiEskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildi
GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalıGMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

Reuters duyurdu! Doğalgaza indirim müjdesi

Reuters duyurdu! Doğalgaza indirim müjdesi

Berat Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı

Berat Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildi

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı TÜYAP'a devredildi

GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı

GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı

Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi

Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi

P&G Türkiye ve Kafkasya’nın yeni İK Direktörü Berna Yener Aksu oldu

P&G Türkiye ve Kafkasya’nın yeni İK Direktörü Berna Yener Aksu oldu

Fındık serbest piyasada 1 lira arttı

Fındık serbest piyasada 1 lira arttı

TBM: Meclis'te 12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa teklifi var

TBM: Meclis'te 12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa teklifi var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.