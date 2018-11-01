FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 KASIM PERŞEMBE                   TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları  JAPONYA                     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  JAPONYA                     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  JAPONYA                     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  JAPONYA                     03:30 İmalat PMI  ÇİN                               04:45 İmalat PMI  İNGİLTERE                   12:30 İmalat PMI  İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı  İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi  İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu ABD                             15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD                             15:30 Devam Eden Başvurular  ABD                             16:45 İmalat PMI  ABD                             17:00 İnşaat Harcamaları MoM  ABD                             17:00 ISM İmalat Endeksi  ABD                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi  --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KASIM CUMA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- FRANSA                       11:50 İmalat PMI  ALMANYA                      11:55 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ          12:00 İmalat PMI  İNGİLTERE                   12:30 İnşaat PMI  ABD                              15:30 Ticaret Dengesi  ABD                              15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi  ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi  ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi  ABD                              15:30 İşsizlik Oranı  ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM  ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY  ABD                              15:30 İşgücüne Katılım Oranı  ABD                              17:00 Fabrika Siparişleri  ABD                              17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

TÜRKİYE

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DÜNYA

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1 KASIM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
İNGİLTERE 12:30 İmalat PMI
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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2 KASIM CUMA TSİ

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FRANSA 11:50 İmalat PMI
ALMANYA 11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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