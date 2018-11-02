FİNANS

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KASIM CUMA               TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- FRANSA                       11:50 İmalat PMI ALMANYA                    11:55 İmalat PMI EURO BÖLGESİ           12:00 İmalat PMI İNGİLTERE                   12:30 İnşaat PMI ABD                              15:30 Ticaret Dengesi ABD                              15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi ABD                              15:30 İşsizlik Oranı ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY ABD                              15:30 İşgücüne Katılım Oranı ABD                              17:00 Fabrika Siparişleri ABD                              17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

DÜNYA
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2 KASIM CUMA TSİ
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FRANSA 11:50 İmalat PMI
ALMANYA 11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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