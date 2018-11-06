FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07/11       17:30  Hazine nakit dengesi 12/11       10:00  Cari denge 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       14:30  MB beklenti anketi 16/11       10:00  Sanayi üretimi 20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 KASIM  SALI                                     TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                           02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY ALMANYA                                           10:00 Fabrika Siparişleri MoM ALMANYA                                           10:00 Fabrika Siparişleri YoY FRANSA                                              11:50 Servis PMI FRANSA                                              11:50 Bileşik PMI ALMANYA                                           11:55 Servis PMI ALMANYA                                           11:55 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                                 12:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ                                 12:00 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                                 13:00 ÜFE MoM EURO BÖLGESİ                                 13:00 ÜFE YoY --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 KASIM ÇARŞAMBA                        TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                          08:00 Öncü Göstergeler ALMANYA                                          10:00 Sanayi Üretimi MoM ALMANYA                                          10:00 Sanayi Üretimi YoY ALMANYA                                          11:30 İnşaat PMI EURO BÖLGESİ                                 13:00 Perakende Satışlar MoM EURO BÖLGESİ                                 13:00 Perakende Satışlar YoY ABD                                                     15:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                                     18:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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07/11 17:30 Hazine nakit dengesi

12/11 10:00 Cari denge

15/11 10:00 İşsizlik

15/11 11:00 Bütçe dengesi

15/11 14:30 MB beklenti anketi

16/11 10:00 Sanayi üretimi

20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

22/11 10:00 Tüketici güven endeksi

26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı

26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi

29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar

30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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6 KASIM SALI TSİ

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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri YoY

FRANSA 11:50 Servis PMI

FRANSA 11:50 Bileşik PMI

ALMANYA 11:55 Servis PMI

ALMANYA 11:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 13:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 13:00 ÜFE YoY

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7 KASIM ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi YoY

ALMANYA 11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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8 KASIM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 10:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA 10:00 İhracat MoM

ALMANYA 10:00 İthalat MoM

FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

ÇİN Ticaret Dengesi

ÇİN İthalat YoY

ÇİN İhracat YoY

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9 KASIM CUMA TSİ

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ÇİN 04:30 ÜFE YoY

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 10:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 10:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 12:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 12:30 GDP (MoM)

İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE 12:30 GDP QoQ

İNGİLTERE 12:30 GDP YoY

İNGİLTERE 12:30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE 12:30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE 12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 12:30 İhracat QoQ

İNGİLTERE 12:30 İthalat QoQ

İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD 16:30 ÜFE MoM

ABD 16:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 16:30 ÜFE YoY

ABD 16:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ABD 18:00 Toptan Satış Stokları MoM

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