FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/11       10:00  Cari denge 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       14:30  MB beklenti anketi 16/11       10:00  Sanayi üretimi 20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                          --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 KASIM CUMA                                    TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN                                                       04:30 ÜFE YoY ÇİN                                                       04:30 TÜFE YoY FRANSA                                               10:45 Sanayi Üretimi MoM FRANSA                                               10:45 Sanayi Üretimi YoY FRANSA                                               10:45 İmalat Üretimi MoM FRANSA                                               10:45 İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE                                          12:30 Ticaret Dengesi İNGİLTERE                                          12:30 Sanayi Üretimi MoM İNGİLTERE                                          12:30 Sanayi Üretimi YoY İNGİLTERE                                          12:30 İmalat Üretimi MoM İNGİLTERE                                          12:30 İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE                                          12:30 GDP (MoM) İNGİLTERE                                          12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM İNGİLTERE                                          12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M İNGİLTERE                                          12:30 GDP QoQ İNGİLTERE                                          12:30 GDP YoY İNGİLTERE                                          12:30 Özel Tüketim QoQ İNGİLTERE                                          12:30 Kamu Harcamaları QoQ İNGİLTERE                                          12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ İNGİLTERE                                          12:30 İhracat QoQ İNGİLTERE                                          12:30 İthalat QoQ İNGİLTERE                                          12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ İNGİLTERE                                          12:30 Toplam İş Yatırımları YoY ABD                                                     16:30 ÜFE MoM ABD                                                     16:30 Çekirdek ÜFE MoM ABD                                                     16:30 ÜFE YoY ABD                                                     16:30 Çekirdek ÜFE YoY ABD                                                     18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi ABD                                                     18:00 Toptan Satış Stokları MoM

TÜRKİYE
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12/11 10:00 Cari denge
15/11 10:00 İşsizlik
15/11 11:00 Bütçe dengesi
15/11 14:30 MB beklenti anketi
16/11 10:00 Sanayi üretimi
20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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9 KASIM CUMA TSİ
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ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 12:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 12:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 12:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 12:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 12:30 GDP YoY
İNGİLTERE 12:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 12:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 12:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 12:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 16:30 ÜFE MoM
ABD 16:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 16:30 ÜFE YoY
ABD 16:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 18:00 Toptan Satış Stokları MoM

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