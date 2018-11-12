FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 10:41 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/11       10:00  Cari denge 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       14:30  MB beklenti anketi 16/11       10:00  Sanayi üretimi 20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                        ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 KASIM  SALI                                   TSİ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                                           10:00 TÜFE MoM ALMANYA                                           10:00 TÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY İNGİLTERE                                          12:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths İNGİLTERE                                          12:30 İşgücü Değişimi 3M/3M ALMANYA                                           13:00 ZEW Anketi (Güncel Durum) ALMANYA                                           13:00 ZEW Anketi (Beklenti) EURO BÖLGESİ                                  13:00 ZEW Anketi (Beklenti) --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 KASIM ÇARŞAMBA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                             02:50 GDP QoQ JAPONYA                                             02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ÇİN                                                       05:00 Perakende Satışlar YoY ÇİN                                                       05:00 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                                             07:30 Kapasite Kullanımı MoM JAPONYA                                             07:30 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                                             07:30 Sanayi Üretimi YoY ALMANYA                                            10:00 GDP QoQ ALMANYA                                            10:00 GDP YoY FRANSA                                               10:45 TÜFE MoM FRANSA                                               10:45 TÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 TÜFE MoM İNGİLTERE                                          12:30 TÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek TÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 ÜFE MoM İNGİLTERE                                          12:30 ÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek ÜFE MoM İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek ÜFE YoY EURO BÖLGESİ                                 13:00 Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ                                 13:00 Sanayi Üretimi YoY EURO BÖLGESİ                                 13:00 GDP QoQ EURO BÖLGESİ                                 13:00 GDP YoY ABD                                                     15:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                                     16:30 TÜFE MoM ABD                                                     16:30 Çekirdek TÜFE MoM ABD                                                     16:30 TÜFE YoY ABD                                                     16:30 Çekirdek TÜFE YoY --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 KASIM PERŞEMBE                        TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar MoM İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar YoY EURO BÖLGESİ                                 13:00 Ticaret Dengesi ABD                                                     16:30 Empire İmalat Endeksi ABD                                                     16:30 Perakende Satışlar MoM ABD                                                     16:30 Philadelphia FED Endeksi ABD                                                     16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                                     16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları ABD                                                     18:00 İş Yatırımları ABD                                                     18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD                                                     19:00 DOE U.S.

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
12/11 10:00 Cari denge
15/11 10:00 İşsizlik
15/11 11:00 Bütçe dengesi
15/11 14:30 MB beklenti anketi
16/11 10:00 Sanayi üretimi
20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
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13 KASIM SALI TSİ
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ALMANYA 10:00 TÜFE MoM
ALMANYA 10:00 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE 12:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths
İNGİLTERE 12:30 İşgücü Değişimi 3M/3M
ALMANYA 13:00 ZEW Anketi (Güncel Durum)
ALMANYA 13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
---------------------------------------------------------------------------------------------
14 KASIM ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 10:00 GDP QoQ
ALMANYA 10:00 GDP YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP YoY
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 TÜFE MoM
ABD 16:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 16:30 TÜFE YoY
ABD 16:30 Çekirdek TÜFE YoY
---------------------------------------------------------------------------------------------
15 KASIM PERŞEMBE TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Ticaret Dengesi
ABD 16:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:30 Philadelphia FED Endeksi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 18:00 İş Yatırımları
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
---------------------------------------------------------------------------------------------
16 KASIM CUMA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:15 İmalat Üretimi

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