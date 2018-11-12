TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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12/11 10:00 Cari denge
15/11 10:00 İşsizlik
15/11 11:00 Bütçe dengesi
15/11 14:30 MB beklenti anketi
16/11 10:00 Sanayi üretimi
20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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13 KASIM SALI TSİ
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ALMANYA 10:00 TÜFE MoM
ALMANYA 10:00 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE 12:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths
İNGİLTERE 12:30 İşgücü Değişimi 3M/3M
ALMANYA 13:00 ZEW Anketi (Güncel Durum)
ALMANYA 13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
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14 KASIM ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 10:00 GDP QoQ
ALMANYA 10:00 GDP YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP YoY
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 TÜFE MoM
ABD 16:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 16:30 TÜFE YoY
ABD 16:30 Çekirdek TÜFE YoY
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15 KASIM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Ticaret Dengesi
ABD 16:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:30 Philadelphia FED Endeksi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 18:00 İş Yatırımları
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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16 KASIM CUMA TSİ
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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:15 İmalat Üretimi
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