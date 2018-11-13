FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 09:29 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/11       10:00  İşsizlik 15/11       11:00  Bütçe dengesi 15/11       14:30  MB beklenti anketi 16/11       10:00  Sanayi üretimi 20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                        ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 KASIM ÇARŞAMBA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                             02:50 GDP QoQ JAPONYA                                             02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ÇİN                                                       05:00 Perakende Satışlar YoY ÇİN                                                       05:00 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                                             07:30 Kapasite Kullanımı MoM JAPONYA                                             07:30 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                                             07:30 Sanayi Üretimi YoY ALMANYA                                            10:00 GDP QoQ ALMANYA                                            10:00 GDP YoY FRANSA                                               10:45 TÜFE MoM FRANSA                                               10:45 TÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 TÜFE MoM İNGİLTERE                                          12:30 TÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek TÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 ÜFE MoM İNGİLTERE                                          12:30 ÜFE YoY İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek ÜFE MoM İNGİLTERE                                          12:30 Çekirdek ÜFE YoY EURO BÖLGESİ                                 13:00 Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ                                 13:00 Sanayi Üretimi YoY EURO BÖLGESİ                                 13:00 GDP QoQ EURO BÖLGESİ                                 13:00 GDP YoY ABD                                                     15:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                                                     16:30 TÜFE MoM ABD                                                     16:30 Çekirdek TÜFE MoM ABD                                                     16:30 TÜFE YoY ABD                                                     16:30 Çekirdek TÜFE YoY --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 KASIM PERŞEMBE                        TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar MoM İNGİLTERE                                          12:30 Perakende Satışlar YoY EURO BÖLGESİ                                 13:00 Ticaret Dengesi ABD                                                     16:30 Empire İmalat Endeksi ABD                                                     16:30 Perakende Satışlar MoM ABD                                                     16:30 Philadelphia FED Endeksi ABD                                                     16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                                     16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları ABD                                                     18:00 İş Yatırımları ABD                                                     18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD                                                     19:00 DOE U.S.

TÜRKİYE

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15/11 10:00 İşsizlik

15/11 11:00 Bütçe dengesi

15/11 14:30 MB beklenti anketi

16/11 10:00 Sanayi üretimi

20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

22/11 10:00 Tüketici güven endeksi

26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı

26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi

29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar

30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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14 KASIM ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 02:50 GDP QoQ

JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY

ALMANYA 10:00 GDP QoQ

ALMANYA 10:00 GDP YoY

FRANSA 10:45 TÜFE MoM

FRANSA 10:45 TÜFE YoY

İNGİLTERE 12:30 TÜFE MoM

İNGİLTERE 12:30 TÜFE YoY

İNGİLTERE 12:30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE 12:30 ÜFE MoM

İNGİLTERE 12:30 ÜFE YoY

İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE MoM

İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ 13:00 GDP YoY

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 16:30 TÜFE MoM

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 16:30 TÜFE YoY

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE YoY

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15 KASIM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 Ticaret Dengesi

ABD 16:30 Empire İmalat Endeksi

ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM

ABD 16:30 Philadelphia FED Endeksi

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD 18:00 İş Yatırımları

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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16 KASIM CUMA TSİ

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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM

ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 17:15 Kapasite Kullanımı

ABD 17:15 İmalat Üretimi

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