TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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15/11 10:00 İşsizlik
15/11 11:00 Bütçe dengesi
15/11 14:30 MB beklenti anketi
16/11 10:00 Sanayi üretimi
20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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15 KASIM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Ticaret Dengesi
ABD 16:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:30 Philadelphia FED Endeksi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 18:00 İş Yatırımları
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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16 KASIM CUMA TSİ
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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:15 İmalat Üretimi
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