FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/11       10:00  Sanayi üretimi 20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi   ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                         16 KASIM CUMA                                TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- EURO BÖLGESİ                                 13:00 Çekirdek TÜFE YoY EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE YoY EURO BÖLGESİ                                 13:00 TÜFE MoM ABD                                                     17:15 Sanayi Üretimi MoM ABD                                                     17:15 Kapasite Kullanımı ABD                                                     17:15 İmalat Üretimi

TÜRKİYE

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16/11 10:00 Sanayi üretimi

20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

22/11 10:00 Tüketici güven endeksi

26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı

26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi

29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar

30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

16 KASIM CUMA TSİ

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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM

ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 17:15 Kapasite Kullanımı

ABD 17:15 İmalat Üretimi

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