TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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16/11 10:00 Sanayi üretimi
20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
16 KASIM CUMA TSİ
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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:15 İmalat Üretimi
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