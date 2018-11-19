FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 09:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/11       17:30  Merkezi yönetim borç stoku 22/11       10:00  Tüketici güven endeksi 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi   ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                       ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 KASIM Pazartesi         TSİ JAPONYA            02:50 Ticaret Dengesi JAPONYA            02:50 İhracat YoY JAPONYA            02:50 İthalat YoY 20 KASIM SALI FRANSA               09:30 ILO İşsizlik Oranı ALMANYA          10:00 ÜFE MoM ALMANYA          10:00 ÜFE YoY ABD                       16:30 Konut Başlangıçları ABD                       16:30 Konut Başlangıçları MoM ABD                       16:30 İnşaat İzinleri ABD                       16:30 İnşaat İzinleri MoM 21 KASIM ÇARŞAMBA ABD                       15:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                       16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                       16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                       16:30 Devam Eden Başvurular ABD                       18:00 Öncü Göstergeler ABD                       18:00 Devam Eden Konut Satışları ABD                       18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM ABD                       18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi ABD                       18:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

22/11 10:00 Tüketici güven endeksi

26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı

26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi

29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar

30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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9 KASIM Pazartesi TSİ

JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

20 KASIM SALI

FRANSA 09:30 ILO İşsizlik Oranı

ALMANYA 10:00 ÜFE MoM

ALMANYA 10:00 ÜFE YoY

ABD 16:30 Konut Başlangıçları

ABD 16:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 16:30 İnşaat İzinleri

ABD 16:30 İnşaat İzinleri MoM

21 KASIM ÇARŞAMBA

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:00 Öncü Göstergeler

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 20:00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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