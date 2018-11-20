TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/11 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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20 KASIM SALI
FRANSA 09:30 ILO İşsizlik Oranı
ALMANYA 10:00 ÜFE MoM
ALMANYA 10:00 ÜFE YoY
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 16:30 İnşaat İzinleri
ABD 16:30 İnşaat İzinleri MoM
21 KASIM ÇARŞAMBA
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:00 Öncü Göstergeler
ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 20:00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ
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