TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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22/11 10:00 Tüketici güven endeksi
26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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