FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi   ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                       ------------------------------------------------------------------------------------------------    

TÜRKİYE

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26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı

26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi

29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar

30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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