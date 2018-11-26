TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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29 KASIM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 10:45 GDP QoQ

FRANSA 10:45 GDP YoY

ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güveni

ALMANYA 16:00 TÜFE MoM

ALMANYA 16:00 TÜFE YoY

ABD 16:30 Kişisel Gelirler

ABD 16:30 Kişisel Harcamalar

ABD 16:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 16:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 16:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları YoY

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları