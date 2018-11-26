FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 09:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 KASIM PAZARTESİ                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                             03:30 İmalat PMI  JAPONYA                                             08:00 Öncü Göstergeler  ALMANYA                                             12:00 IFO-İş İklimi  ALMANYA                                             12:00 IFO-Beklentiler  ALMANYA                                             12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi  ABD                                                      16:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi  ABD                                                      18:30 Dallas Fed İmalat Endeksi --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 KASIM SALI                   TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN                                                     04:30 Sanayi Karları YoY  FRANSA                                            10:45 Tüketici Güveni  ABD                                                   18:00 Conf.

TÜRKİYE

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26/11 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14:30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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26 KASIM PAZARTESİ TSİ

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 16:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi
ABD 18:30 Dallas Fed İmalat Endeksi

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27 KASIM SALI TSİ

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ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 10:45 Tüketici Güveni
ABD 18:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi

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28 KASIM ÇARŞAMBA TSİ

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ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ALMANYA 15:00 GfK Tüketici Güveni
ABD 16:30 Ticaret Dengesi
ABD 16:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 16:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 16:30 Kişisel Harcamalar
ABD 16:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 18:00 Yeni Konut Satışları
ABD 18:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 18:00 Richmond FED İmalat Endeksi
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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29 KASIM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10:45 GDP QoQ
FRANSA 10:45 GDP YoY
ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güveni
ALMANYA 16:00 TÜFE MoM
ALMANYA 16:00 TÜFE YoY
ABD 16:30 Kişisel Gelirler
ABD 16:30 Kişisel Harcamalar
ABD 16:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 16:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları YoY
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları

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30 KASIM CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 03:01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 10:00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 10:00 Perakende Satışlar YoY
FRANSA 10:45 ÜFE MoM
FRANSA 10:45 ÜFE YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17:45 Chicago PMI

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