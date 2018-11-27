FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 KASIM SALI                   TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN                                                     04:30 Sanayi Karları YoY  FRANSA                                            10:45 Tüketici Güveni  ABD                                                   18:00 Conf.

TÜRKİYE

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29/11 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar

30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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27 KASIM SALI TSİ

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ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY

FRANSA 10:45 Tüketici Güveni

ABD 18:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
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28 KASIM ÇARŞAMBA TSİ

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ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ALMANYA 15:00 GfK Tüketici Güveni

ABD 16:30 Ticaret Dengesi

ABD 16:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 16:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD 16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 16:30 Kişisel Harcamalar

ABD 16:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD 18:00 Richmond FED İmalat Endeksi

ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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29 KASIM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 10:45 GDP QoQ

FRANSA 10:45 GDP YoY

ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güveni

ALMANYA 16:00 TÜFE MoM

ALMANYA 16:00 TÜFE YoY

ABD 16:30 Kişisel Gelirler

ABD 16:30 Kişisel Harcamalar

ABD 16:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 16:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 16:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları YoY

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları

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30 KASIM CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 03:01 GfK Tüketici Güveni

ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI

ÇİN 04:00 İmalat PMI

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA 10:00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA 10:00 Perakende Satışlar YoY

FRANSA 10:45 ÜFE MoM

FRANSA 10:45 ÜFE YoY

FRANSA 10:45 TÜFE MoM

FRANSA 10:45 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 17:45 Chicago PMI

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