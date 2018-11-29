FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 29 KASIM PERŞEMBE                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları  JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  JAPONYA                                             02:50 Perakende Satışlar MoM  FRANSA                                               10:45 Tüketici Harcamaları MoM  FRANSA                                               10:45 Tüketici Harcamaları YoY  FRANSA                                               10:45 GDP QoQ  FRANSA                                               10:45 GDP YoY  ALMANYA                                             11:55 İşsizlikteki Değişim ALMANYA                                             11:55 İşsizlik Oranı  EURO BÖLGESİ                                  13:00 Tüketici Güveni  ALMANYA                                             16:00 TÜFE MoM  ALMANYA                                             16:00 TÜFE YoY  ABD                                                      16:30 Kişisel Gelirler  ABD                                                      16:30 Kişisel Harcamalar  ABD                                                      16:30 Reel Kişisel Harcamalar  ABD                                                      16:30 Çekirdek PCE MoM  ABD                                                      16:30 Çekirdek PCE YoY  ABD                                                      16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD                                                      16:30 Devam Eden Başvurular  ABD                                                      18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM  ABD                                                      18:00 Devam Eden Konut Satışları YoY  ABD                                                      18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi  ABD                                                      22:00 FOMC Toplantı Tutanakları --------------------------------------------------------------------------------------------- 30 KASIM CUMA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                              02:30 İşsizlik Oranı  JAPONYA                                              02:50 Sanayi Üretimi MoM  JAPONYA                                              02:50 Sanayi Üretimi YoY  İNGİLTERE                                            03:01 GfK Tüketici Güveni  ÇİN                                                        04:00 İmalat Dışı PMI  ÇİN                                                        04:00 İmalat PMI  ÇİN                                                        04:00 Bileşik PMI  JAPONYA                                              08:00 Tüketici Güven Endeksi  ALMANYA                                             10:00 Perakende Satışlar MoM  ALMANYA                                             10:00 Perakende Satışlar YoY  FRANSA                                               10:45 ÜFE MoM  FRANSA                                               10:45 ÜFE YoY  FRANSA                                               10:45 TÜFE MoM  FRANSA                                               10:45 TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ                                  13:00 İşsizlik Oranı  EURO BÖLGESİ                                  13:00 Çekirdek TÜFE YoY  ABD                                                      17:45 Chicago PMI           

TÜRKİYE

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30/11 10:00 Giriş çıkış yapanlar

30/11 10;00 Dış ticaret dengesi

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DÜNYA

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29 KASIM PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 10:45 GDP QoQ

FRANSA 10:45 GDP YoY

ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güveni

ALMANYA 16:00 TÜFE MoM

ALMANYA 16:00 TÜFE YoY

ABD 16:30 Kişisel Gelirler

ABD 16:30 Kişisel Harcamalar

ABD 16:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 16:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 16:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları YoY

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları

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30 KASIM CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 03:01 GfK Tüketici Güveni

ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI

ÇİN 04:00 İmalat PMI

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA 10:00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA 10:00 Perakende Satışlar YoY

FRANSA 10:45 ÜFE MoM

FRANSA 10:45 ÜFE YoY

FRANSA 10:45 TÜFE MoM

FRANSA 10:45 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 17:45 Chicago PMI

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