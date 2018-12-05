FİNANS

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------- Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları        10:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Aralık ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                           03:30     Servis PMI JAPONYA                           03:30     Bileşik PMI ÇİN                                     04:45     Bileşik PMI ÇİN                                     04:45     Servis PMI FRANSA                             11:50     Servis PMI FRANSA                             11:50     Bileşik PMI ALMANYA                           11:55     Servis PMI ALMANYA                           11:55     Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                12:00     Servis PMI EURO BÖLGESİ                12:00     Bileşik PMI İNGİLTERE                         12:30     Servis PMI İNGİLTERE                         12:30     Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                 13:00     Perakende Satışlar MoM EURO BÖLGESİ                 13:00     Perakende Satışlar YoY ABD                                     15:00     MBA Mortgage Başvuruları ABD                                     16:15     ADP İşgücü Değişimi ABD                                     17:45     Servis PMI ABD                                     17:45     Bileşik PMIü ABD                                     18:00     ISM İmalat Dışı Endeks ABD                                     18:30     DOE U.S.

TÜRKİYE

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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 10:00

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DÜNYA

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5 Aralık ÇARŞAMBA

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JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 11:50 Servis PMI
FRANSA 11:50 Bileşik PMI
ALMANYA 11:55 Servis PMI
ALMANYA 11:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 12:30 Servis PMI
İNGİLTERE 12:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 17:45 Servis PMI
ABD 17:45 Bileşik PMIü
ABD 18:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

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