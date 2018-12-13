FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 09:05 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ   ------------------------------------------------------------------------------------------------   TÜRKİYE   13/12 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10:00   13/12 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10:00   ------------------------------------------------------------------------------------------------     DÜNYA                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------   13 ARALIK PERŞEMBE                      TSİ   ---------------------------------------------------------------------------------------------     JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları    JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları    JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları    JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları    ALMANYA                                 10:00 TÜFE MoM    ALMANYA                                 10:00 TÜFE YoY    FRANSA                                  10:45 TÜFE MoM    ALMANYA                                 10:45 TÜFE YoY    EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı    EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı    EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı    ABD                                         16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları    ABD                                         16:30 Devam Eden Başvurular    ABD                                         18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi          ---------------------------------------------------------------------------------------------   14 ARALIK CUMA                          TSİ   ---------------------------------------------------------------------------------------------   JAPONYA                                 03:30 İmalat PMI    ÇİN                                           05:00 Perakende Satışlar YoY    ÇİN                                           05:00 Sanayi Üretimi YoY    JAPONYA                                 07:30 Kapasite Kullanımı MoM    JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi MoM    JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi YoY    FRANSA                                  11:15 İmalat PMI    FRANSA                                  11:15 Servis PMI    FRANSA                                  11:15 Bileşik PMI    ALMANYA                                 11:30 İmalat PMI    EURO BÖLGESİ                     11:30 İmalat PMI    EURO BÖLGESİ                     11:30 Servis PMI    EURO BÖLGESİ                     11:30 Bileşik PMI    ALMANYA                                 11:30 Servis PMI    ALMANYA                                 11:30 Bileşik PMI    ABD                                         16:30 Perakende Satışlar MoM    ABD                                         17:15 Sanayi Üretimi MoM    ABD                                         17:15 Kapasite Kullanımı    ABD                                         17:15 İmalat Üretimi    ABD                                         17:45 İmalat PMI    ABD                                         17:45 Servis PMI    ABD                                         18:00 İş Stokları

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE

13/12 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 10:00

13/12 Kümes Hayvancılığı Üretimi 10:00

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DÜNYA

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13 ARALIK PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 10:00 TÜFE MoM

ALMANYA 10:00 TÜFE YoY

FRANSA 10:45 TÜFE MoM

ALMANYA 10:45 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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14 ARALIK CUMA TSİ

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 11:15 İmalat PMI

FRANSA 11:15 Servis PMI

FRANSA 11:15 Bileşik PMI

ALMANYA 11:30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:30 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:30 Bileşik PMI

ALMANYA 11:30 Servis PMI

ALMANYA 11:30 Bileşik PMI

ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM

ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 17:15 Kapasite Kullanımı

ABD 17:15 İmalat Üretimi

ABD 17:45 İmalat PMI

ABD 17:45 Servis PMI

ABD 18:00 İş Stokları

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