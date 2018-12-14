FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 09:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/12       10:00    Tarım ürünleri ÜFE 14/12       10:00    Kayıtlı işsiz istatistikleri 17/12       10:00    Sanayi üretimi 17/12       10:00    İşsizlik 17/12       11:00    Bütçe dengesi 20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/12       10:00    Tüketici güven endeksi 26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/12       10:00    Dış ticaret açığı ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ARALIK CUMA                    TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                 03:30 İmalat PMI ÇİN                                           05:00 Perakende Satışlar YoY ÇİN                                           05:00 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                                 07:30 Kapasite Kullanımı MoM JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi YoY FRANSA                                  11:15 İmalat PMI FRANSA                                  11:15 Servis PMI FRANSA                                  11:15 Bileşik PMI ALMANYA                               11:30 İmalat PMI EURO BÖLGESİ                     11:30 İmalat PMI EURO BÖLGESİ                     11:30 Servis PMI EURO BÖLGESİ                     11:30 Bileşik PMI ALMANYA                              11:30 Servis PMI ALMANYA                              11:30 Bileşik PMI ABD                                         16:30 Perakende Satışlar MoM ABD                                         17:15 Sanayi Üretimi MoM ABD                                         17:15 Kapasite Kullanımı ABD                                         17:15 İmalat Üretimi ABD                                         17:45 İmalat PMI ABD                                         17:45 Servis PMI ABD                                         18:00 İş Stokları

TÜRKİYE
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14/12 10:00 Tarım ürünleri ÜFE
14/12 10:00 Kayıtlı işsiz istatistikleri
17/12 10:00 Sanayi üretimi
17/12 10:00 İşsizlik
17/12 11:00 Bütçe dengesi
20/12 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/12 10:00 Tüketici güven endeksi
26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10:00 Dış ticaret açığı
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DÜNYA
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14 ARALIK CUMA TSİ
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 11:15 İmalat PMI
FRANSA 11:15 Servis PMI
FRANSA 11:15 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 Servis PMI
ALMANYA 11:30 Bileşik PMI
ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:15 İmalat Üretimi
ABD 17:45 İmalat PMI
ABD 17:45 Servis PMI
ABD 18:00 İş Stokları

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