FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------  17/12       1000    Sanayi üretimi  17/12       1000    İşsizlik  17/12       1100    Bütçe dengesi  20/12       1730    Merkezi yönetim borç stoku  21/12       1000    Tüketici güven endeksi  26/12       1430    Kapasite kullanım oranı  26/12       1430    Reel kesim güven endeksi  28/12       1000    Ekonomik güven endeksi  31/12       1000    Dış ticaret açığı (TÜİK)  -------------------------------------------------------------------    DÜNYA (TSİ) ------------------------------------------------------------------- 17 ARALIK PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------- 13:00     Euro bölgesi TÜFE 16:30     ABD New York Fed imalat endeksi ------------------------------------------------------------------- 18 ARALIK SALI ------------------------------------------------------------------- 12:00     Almanya IFO endeksi               16:30     ABD yeni konut inşaatları        16:30     ABD inşaat ruhsatları              ------------------------------------------------------------------- 19 ARALIK ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------- 12:30     Birleşik Krallık TÜFE 18:00     ABD ikinci el konut satışları 22:00     Fed politika faizi ------------------------------------------------------------------- 20 ARALIK PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------- 15:00     Birleşik Krallık perakende satışlar    15:00     BOE politika faizi                    16:30     ABD işsizlik maaş başvuruları 16:30     ABD Philiadelphia Fed endeksi ------------------------------------------------------------------- 21 ARALIK CUMA ------------------------------------------------------------------- 12:30     Birleşik Krallık GSYH                         16:30     ABD  dayanıklı mal siparişleri   16:30     ABD GSYH, nihai                      16:30     ABD çekirdek GSYH                 18:00     ABD kişisel gelirler                    18:00     ABD kişisel harcamalar             18:00     ABD çekirdek PCE                    18:00     ABD Mich.

TÜRKİYE
---------------------------------------------------------------------
17/12 1000 Sanayi üretimi
17/12 1000 İşsizlik
17/12 1100 Bütçe dengesi
20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku
21/12 1000 Tüketici güven endeksi
26/12 1430 Kapasite kullanım oranı
26/12 1430 Reel kesim güven endeksi
28/12 1000 Ekonomik güven endeksi
31/12 1000 Dış ticaret açığı (TÜİK)
-------------------------------------------------------------------
DÜNYA (TSİ)
-------------------------------------------------------------------
17 ARALIK PAZARTESİ
-------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi TÜFE
16:30 ABD New York Fed imalat endeksi
-------------------------------------------------------------------
18 ARALIK SALI
-------------------------------------------------------------------
12:00 Almanya IFO endeksi
16:30 ABD yeni konut inşaatları
16:30 ABD inşaat ruhsatları
-------------------------------------------------------------------
19 ARALIK ÇARŞAMBA
-------------------------------------------------------------------
12:30 Birleşik Krallık TÜFE
18:00 ABD ikinci el konut satışları
22:00 Fed politika faizi
-------------------------------------------------------------------
20 ARALIK PERŞEMBE
-------------------------------------------------------------------
15:00 Birleşik Krallık perakende satışlar
15:00 BOE politika faizi
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30 ABD Philiadelphia Fed endeksi
-------------------------------------------------------------------
21 ARALIK CUMA
-------------------------------------------------------------------
12:30 Birleşik Krallık GSYH
16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
16:30 ABD GSYH, nihai
16:30 ABD çekirdek GSYH
18:00 ABD kişisel gelirler
18:00 ABD kişisel harcamalar
18:00 ABD çekirdek PCE
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi

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