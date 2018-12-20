FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE 20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/12       10:00    Tüketici güven endeksi 26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/12       10:00    Dış ticaret açığı (TÜİK) ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 ARALIK PERŞEMBE           TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları BİRLEŞİK KRALLIK                12:30 Perakende Satışlar MoM BİRLEŞİK KRALLIK                12:30 Perakende Satışlar YoY BİRLEŞİK KRALLIK                15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı BİRLEŞİK KRALLIK                15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi ABD                                         16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                         16:30 Devam Eden Başvurular ABD                                         18:00 Öncü Göstergeler ABD                                         18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 ARALIK CUMA                   TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                 02:30 TÜFE YoY JAPONYA                                 02:30 Çekirdek TÜFE YoY ALMANYA                               10:00 GfK Tüketici Güveni FRANSA                                  10:45 ÜFE MoM FRANSA                                  10:45 ÜFE YoY FRANSA                                  10:45 Tüketici Harcamaları MoM FRANSA                                  10:45 Tüketici Harcamaları YoY FRANSA                                  10:45 GDP QoQ FRANSA                                  10:45 GDP YoY BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP QoQ BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP YoY BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları YoY ABD                                         16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                                         16:30 Personal Consumption ABD                                         16:30 Çekirdek PCE QoQ ABD                                         16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri EURO BÖLGESİ                      18:00 Tüketici Güveni ABD                                         18:00 Kişisel Gelirler ABD                                         18:00 Kişisel Harcamalar ABD                                         18:00 Reel Kişisel Harcamalar ABD                                         18:00 Çekirdek PCE MoM ABD                                         18:00 Çekirdek PCE YoY ABD                                         18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi  

TÜRKİYE

20/12 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

21/12 10:00 Tüketici güven endeksi

26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı

26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi

28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/12 10:00 Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA

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20 ARALIK PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:00 Öncü Göstergeler

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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21 ARALIK CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA 10:00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 10:45 ÜFE MoM

FRANSA 10:45 ÜFE YoY

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 10:45 GDP QoQ

FRANSA 10:45 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD 16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 16:30 Personal Consumption

ABD 16:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni

ABD 18:00 Kişisel Gelirler

ABD 18:00 Kişisel Harcamalar

ABD 18:00 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 18:00 Çekirdek PCE MoM

ABD 18:00 Çekirdek PCE YoY

ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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