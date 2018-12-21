TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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21/12 10:00 Tüketici güven endeksi
26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10:00 Dış ticaret açığı (TÜİK)
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DÜNYA
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21 ARALIK CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 ÜFE MoM
FRANSA 10:45 ÜFE YoY
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10:45 GDP QoQ
FRANSA 10:45 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 16:30 Personal Consumption
ABD 16:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni
ABD 18:00 Kişisel Gelirler
ABD 18:00 Kişisel Harcamalar
ABD 18:00 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 18:00 Çekirdek PCE MoM
ABD 18:00 Çekirdek PCE YoY
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi