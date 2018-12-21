FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/12       10:00    Tüketici güven endeksi 26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/12       10:00    Dış ticaret açığı (TÜİK) ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 ARALIK CUMA                   TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                02:30 TÜFE YoY JAPONYA                                02:30 Çekirdek TÜFE YoY ALMANYA                               10:00 GfK Tüketici Güveni FRANSA                                 10:45 ÜFE MoM FRANSA                                 10:45 ÜFE YoY FRANSA                                 10:45 Tüketici Harcamaları MoM FRANSA                                 10:45 Tüketici Harcamaları YoY FRANSA                                 10:45 GDP QoQ FRANSA                                 10:45 GDP YoY BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP QoQ BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP YoY BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları YoY ABD                                        16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                                        16:30 Personal Consumption ABD                                        16:30 Çekirdek PCE QoQ ABD                                        16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri EURO BÖLGESİ                    18:00 Tüketici Güveni ABD                                        18:00 Kişisel Gelirler ABD                                        18:00 Kişisel Harcamalar ABD                                        18:00 Reel Kişisel Harcamalar ABD                                        18:00 Çekirdek PCE MoM ABD                                        18:00 Çekirdek PCE YoY ABD                                        18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi    

TÜRKİYE

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21/12 10:00 Tüketici güven endeksi
26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10:00 Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA

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21 ARALIK CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 ÜFE MoM
FRANSA 10:45 ÜFE YoY
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10:45 GDP QoQ
FRANSA 10:45 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 16:30 Personal Consumption
ABD 16:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni
ABD 18:00 Kişisel Gelirler
ABD 18:00 Kişisel Harcamalar
ABD 18:00 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 18:00 Çekirdek PCE MoM
ABD 18:00 Çekirdek PCE YoY
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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