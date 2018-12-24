TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10:00 Dış ticaret açığı
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DÜNYA (TSİ)
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27/12 16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
27/12 18:00 ABD tüketici güven endeksi
27/12 18:00 ABD yeni konut satışları
28/12 16:00 Almanya TÜFE, öncü
28/12 17:45 ABD Chicago PMI
28/12 18:00 ABD bekleyen konut satışları
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