FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------- 26/12   14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12   14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12   10:00    Ekonomik güven endeksi 31/12   10:00    Dış ticaret açığı -------------------------------------------------------------------- DÜNYA (TSİ) -------------------------------------------------------------------- 27/12   16:30     ABD işsizlik maaş başvuruları 27/12   18:00     ABD tüketici güven endeksi 27/12   18:00     ABD yeni konut satışları 28/12   16:00     Almanya TÜFE, öncü 28/12   17:45     ABD Chicago PMI 28/12   18:00     ABD bekleyen konut satışları  

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------
26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10:00 Dış ticaret açığı
--------------------------------------------------------------------
DÜNYA (TSİ)
--------------------------------------------------------------------
27/12 16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
27/12 18:00 ABD tüketici güven endeksi
27/12 18:00 ABD yeni konut satışları
28/12 16:00 Almanya TÜFE, öncü
28/12 17:45 ABD Chicago PMI
28/12 18:00 ABD bekleyen konut satışları

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