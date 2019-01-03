FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 03/01         10:00    TÜFE / ÜFE 04/01         11:00    Dış ticaret açığı 07/01         17:30    Hazine nakit dengesi 11/01         10:00    Cari denge      11/01         14:30    TCMB beklenti anketi 14/01         10:00    Sanayi üretimi                  15/01         10:00    İşsizlik                        15/01         11:00    Bütçe dengesi              16/01         14:00    TCMB politika faizi        22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/01         10:00    Tüketici güven endeksi      25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı     25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi 31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi   31/01         10:00    Turizm gelirleri                 31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar           31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai       ---------------------------------------------------------------------- DÜNYA     TSİ ---------------------------------------------------------------------- 03/01        16:15    ABD ADP özel sektör istihdamı 03/01        16:30    ABD işsizlik maaş başvuruları   03/01        18:00    ABD ISM imalat endeksi           04/01        11:55    Almanya hizmetler PMI, nihai    04/01        11:55    Almanya işsizlik                       04/01        12:00    Euro bölgesi hizmetler PMI 04/01        16:30    ABD tarım dışı istihdam    04/01        16:30    ABD işsizlik                     04/01        16:30    ABD ortalama saatlik ücretler 07/01        10:00    Almanya sanayi siparişleri     07/01        10:00    Almanya perakende satışlar   07/01        13:00    Euro bölgesi perakende satışlar 07/01        18:00    ABD fabrika siparişleri            07/01        18:00    ABD ISM hizmetler endeksi   

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------
03/01 10:00 TÜFE / ÜFE
04/01 11:00 Dış ticaret açığı
07/01 17:30 Hazine nakit dengesi
11/01 10:00 Cari denge
11/01 14:30 TCMB beklenti anketi
14/01 10:00 Sanayi üretimi
15/01 10:00 İşsizlik
15/01 11:00 Bütçe dengesi
16/01 14:00 TCMB politika faizi
22/01 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10:00 Tüketici güven endeksi
25/01 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/01 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 10:00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
----------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
----------------------------------------------------------------------
03/01 16:15 ABD ADP özel sektör istihdamı
03/01 16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
03/01 18:00 ABD ISM imalat endeksi
04/01 11:55 Almanya hizmetler PMI, nihai
04/01 11:55 Almanya işsizlik
04/01 12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
04/01 16:30 ABD tarım dışı istihdam
04/01 16:30 ABD işsizlik
04/01 16:30 ABD ortalama saatlik ücretler
07/01 10:00 Almanya sanayi siparişleri
07/01 10:00 Almanya perakende satışlar
07/01 13:00 Euro bölgesi perakende satışlar
07/01 18:00 ABD fabrika siparişleri
07/01 18:00 ABD ISM hizmetler endeksi

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