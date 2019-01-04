FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 09:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 04/01         11:00    Dış ticaret açığı 07/01         17:30    Hazine nakit dengesi 11/01         10:00    Cari denge      11/01         14:30    TCMB beklenti anketi 14/01         10:00    Sanayi üretimi                  15/01         10:00    İşsizlik                        15/01         11:00    Bütçe dengesi              16/01         14:00    TCMB politika faizi        22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/01         10:00    Tüketici güven endeksi      25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı     25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi 31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi   31/01         10:00    Turizm gelirleri                 31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar           31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai       ---------------------------------------------------------------------- DÜNYA     TSİ ---------------------------------------------------------------------- 04/01        11:55    Almanya hizmetler PMI, nihai    04/01        11:55    Almanya işsizlik                       04/01        12:00    Euro bölgesi hizmetler PMI 04/01        16:30    ABD tarım dışı istihdam    04/01        16:30    ABD işsizlik                     04/01        16:30    ABD ortalama saatlik ücretler 07/01        10:00    Almanya sanayi siparişleri     07/01        10:00    Almanya perakende satışlar   07/01        13:00    Euro bölgesi perakende satışlar 07/01        18:00    ABD fabrika siparişleri            07/01        18:00    ABD ISM hizmetler endeksi     

TÜRKİYE

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04/01 11:00 Dış ticaret açığı

07/01 17:30 Hazine nakit dengesi

11/01 10:00 Cari denge

11/01 14:30 TCMB beklenti anketi

14/01 10:00 Sanayi üretimi

15/01 10:00 İşsizlik

15/01 11:00 Bütçe dengesi

16/01 14:00 TCMB politika faizi

22/01 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

23/01 10:00 Tüketici güven endeksi

25/01 14:30 Kapasite kullanım oranı

25/01 14:30 Reel kesim güven endeksi

31/01 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/01 10:00 Turizm gelirleri

31/01 10:00 Giriş çıkış yapanlar

31/01 10:00 Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA TSİ

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04/01 11:55 Almanya hizmetler PMI, nihai

04/01 11:55 Almanya işsizlik

04/01 12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI

04/01 16:30 ABD tarım dışı istihdam

04/01 16:30 ABD işsizlik

04/01 16:30 ABD ortalama saatlik ücretler

07/01 10:00 Almanya sanayi siparişleri

07/01 10:00 Almanya perakende satışlar

07/01 13:00 Euro bölgesi perakende satışlar

07/01 18:00 ABD fabrika siparişleri

07/01 18:00 ABD ISM hizmetler endeksi

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