TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------07/03 17:30 Hazine nakit dengesi
11/03 10:00 Cari denge
11/03 10:00 GSYH
14/03 10:00 Sanayi üretimi
14/03 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi
15/03 10:00 İşsizlik
15/03 11:00 Bütçe dengesi
20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10:00 Tüketici güven endeksi
25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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7 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 13:00 Sabit Sermaye Yatırımları
EURO BÖLGESİ 13:00 Kamu Harcamaları
EURO BÖLGESİ 13:00 Hanehalkı Tüketim Harcamaları
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP
EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 MART CUMA
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları
JAPONYA 02:50 GDP
ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri
FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 İnşaat İzinleri
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 16:30 İşsizlik Oranı
ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar
ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar
ABD 16:30 İşgücüne Katılım Oranı
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