FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------------------------08/03         10:00    Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 11/03         10:00    Cari denge 11/03         10:00    GSYH 14/03         10:00    Sanayi üretimi 14/03         14:30    Merkez Bankası beklenti anketi 15/03         10:00    İşsizlik 15/03         11:00    Bütçe dengesi 20/03         17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/03         10:00    Tüketici güven endeksi 25/03         10:00    Kapasite kullanım oranı 25/03         10:00    Reel kesim güven endeksi 28/03         10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03         10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03         11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA    TSİ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 MART PERŞEMBE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler EURO BÖLGESİ 13:00 Sabit Sermaye Yatırımları EURO BÖLGESİ 13:00 Kamu Harcamaları EURO BÖLGESİ 13:00 Hanehalkı Tüketim Harcamaları EURO BÖLGESİ 13:00 GDP EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD 16:30 Devam Eden Başvurular ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 MART CUMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları JAPONYA 02:50 GDP ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi FRANSA 10:45 İmalat Üretimi ABD 16:30 Konut Başlangıçları ABD 16:30 İnşaat İzinleri ABD 16:30 Konut Başlangıçları ABD 16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi ABD 16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi ABD 16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi ABD 16:30 İşsizlik Oranı ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar ABD 16:30 İşgücüne Katılım Oranı    

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------08/03 10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

11/03 10:00 Cari denge

11/03 10:00 GSYH

14/03 10:00 Sanayi üretimi

14/03 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi

15/03 10:00 İşsizlik

15/03 11:00 Bütçe dengesi

20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

21/03 10:00 Tüketici güven endeksi

25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı

25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi

28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi

29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai

29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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7 MART PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ 13:00 Sabit Sermaye Yatırımları

EURO BÖLGESİ 13:00 Kamu Harcamaları

EURO BÖLGESİ 13:00 Hanehalkı Tüketim Harcamaları

EURO BÖLGESİ 13:00 GDP

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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8 MART CUMA

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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları

JAPONYA 02:50 GDP

ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri

FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi

FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi

FRANSA 10:45 İmalat Üretimi

ABD 16:30 Konut Başlangıçları

ABD 16:30 İnşaat İzinleri

ABD 16:30 Konut Başlangıçları

ABD 16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 16:30 İşsizlik Oranı

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar

ABD 16:30 İşgücüne Katılım Oranı

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