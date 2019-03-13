FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03               10:00    Sanayi üretimi 14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti anketi 15/03               10:00    İşsizlik 15/03               11:00    Bütçe dengesi 20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/03               10:00    Tüketici güven endeksi 25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı 25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi 28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA    TSİ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 MART ÇARŞAMBA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                  02:50               ÜFE YoY JAPONYA                  02:50               ÜFE MoM JAPONYA                  02:50               Çekirdek Makine Siparişleri MoM JAPONYA                  02:50               Çekirdek Makine Siparişleri YoY EURO BÖLGESİ       13:00               Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ       13:00               Sanayi Üretimi YoY ABD                           14:00               MBA Mortgage Başvuruları ABD                           15:30               ÜFE MoM ABD                           15:30               Çekirdek ÜFE MoM ABD                           15:30               ÜFE YoY ABD                           15:30               Çekirdek ÜFE YoY ABD                           15:30               Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                           17:00               İnşaat Harcamaları MoM ABD                           17:30               DOE U.S.

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

14/03 10:00 Sanayi üretimi

14/03 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi

15/03 10:00 İşsizlik

15/03 11:00 Bütçe dengesi

20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

21/03 10:00 Tüketici güven endeksi

25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı

25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi

28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi

29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai

29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA TSİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

13 MART ÇARŞAMBA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

----------------------------------------------------------------------------------------------------

14 MART PERŞEMBE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 10:00 TÜFE MoM

ALMANYA 10:00 TÜFE YoY

FRANSA 10:45 TÜFE MoM

FRANSA 10:45 TÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

15 MART CUMA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY

ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi

ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM

ABD 16:15 Kapasite Kullanımı

ABD 16:15 İmalat Üretimi

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık""Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"
THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındıTHY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

İGA'dan yolculara uyarı: Mutlaka başvurun

İGA'dan yolculara uyarı: Mutlaka başvurun

Tatile çıkacaklar dikkat!

Tatile çıkacaklar dikkat!

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

İstavritin kilogramı 10 liraya geriledi

İstavritin kilogramı 10 liraya geriledi

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.