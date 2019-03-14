FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03               10:00    Sanayi üretimi 14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti anketi 15/03               10:00    İşsizlik 15/03               11:00    Bütçe dengesi 20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/03               10:00    Tüketici güven endeksi 25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı 25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi 28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA    TSİ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 MART PERŞEMBE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                  02:50               Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                  02:50               Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                  02:50               Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                  02:50               Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA                10:00               TÜFE MoM ALMANYA                10:00               TÜFE YoY FRANSA                   10:45               TÜFE MoM FRANSA                   10:45               TÜFE YoY ABD                          15:30               Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                          15:30               Devam Eden Başvurular ABD                          17:00               Yeni Konut Satışları MoM ABD                          17:00               Yeni Konut Satışları ABD                          17:30               EIA Doğalgaz Stok Değişimi ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 MART CUMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- EURO BÖLGESİ       13:00               Çekirdek TÜFE YoY EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE MoM EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE YoY ABD                           15:30               Empire İmalat Endeksi ABD                           16:15               Sanayi Üretimi MoM ABD                           16:15               Kapasite Kullanımı ABD                           16:15               İmalat Üretimi ABD                           17:00               Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14/03 10:00 Sanayi üretimi
14/03 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi
15/03 10:00 İşsizlik
15/03 11:00 Bütçe dengesi
20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10:00 Tüketici güven endeksi
25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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14 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10:00 TÜFE MoM
ALMANYA 10:00 TÜFE YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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15 MART CUMA
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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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