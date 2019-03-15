FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03               10:00    İşsizlik 15/03               11:00    Bütçe dengesi 20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/03               10:00    Tüketici güven endeksi 25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı 25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi 28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 MART CUMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- EURO BÖLGESİ       13:00               Çekirdek TÜFE YoY EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE MoM EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE YoY ABD                           15:30               Empire İmalat Endeksi ABD                           16:15               Sanayi Üretimi MoM ABD                           16:15               Kapasite Kullanımı ABD                           16:15               İmalat Üretimi ABD                           17:00               Michigan Üniversitesi Endeksi  

TÜRKİYE
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15/03 10:00 İşsizlik
15/03 11:00 Bütçe dengesi
20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10:00 Tüketici güven endeksi
25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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15 MART CUMA
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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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