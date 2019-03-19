TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10:00 Tüketici güven endeksi
25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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19 MART SALI
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BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 ILO İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 İşgücü Değişimi
ALMANYA 13:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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20 MART ÇARŞAMBA
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ALMANYA 10:00 ÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 ÜFE
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı
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21 MART PERŞEMBE
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BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar
BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni
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22 MART CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 11:15 İmalat PMI
FRANSA 11:15 Servis PMI
FRANSA 11:15 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 İmalat PMI
ALMANYA 11:30 Servis PMI
ALMANYA 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
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