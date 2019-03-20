TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

21/03 10:00 Tüketici güven endeksi

25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı

25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi

28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi

29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai

29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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20 MART ÇARŞAMBA

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ALMANYA 10:00 ÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 TÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 ÜFE

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı

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21 MART PERŞEMBE

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BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar

BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni

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22 MART CUMA

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JAPONYA 02:30 TÜFE

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA 11:15 İmalat PMI

FRANSA 11:15 Servis PMI

FRANSA 11:15 Bileşik PMI

ALMANYA 11:30 İmalat PMI

ALMANYA 11:30 Servis PMI

ALMANYA 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

