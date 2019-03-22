FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 09:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı 25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi 28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 MART CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                 02:30 TÜFE JAPONYA                 02:30 Çekirdek TÜFE JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları JAPONYA                 03:30 İmalat PMI JAPONYA                 08:00 Öncü Göstergeler FRANSA                   11:15 İmalat PMI FRANSA                   11:15 Servis PMI FRANSA                   11:15 Bileşik PMI ALMANYA                 11:30 İmalat PMI ALMANYA                 11:30 Servis PMI ALMANYA                 11:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ       12:00 İmalat PMI EURO BÖLGESİ       12:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ       12:00 Bileşik PMI ABD                           16:45 İmalat PMI ABD                           16:45 Servis PMI ABD                           16:45 Bileşik PMI ABD                           17:00 Toptan Satış Stokları ABD                           17:00 Devam Eden Konut Satışları ABD                           17:00 Devam Eden Konut Satışları  

TÜRKİYE
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25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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22 MART CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 11:15 İmalat PMI
FRANSA 11:15 Servis PMI
FRANSA 11:15 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 İmalat PMI
ALMANYA 11:30 Servis PMI
ALMANYA 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

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