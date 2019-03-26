FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 MART SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                10:00 GfK Tüketici Güveni FRANSA                  10:45 GDP QoQ FRANSA                  10:45 GDP YoY ABD                         15:30 Konut Başlangıçları ABD                         15:30 Konut Başlangıçları MoM ABD                         15:30 İnşaat İzinleri ABD                         15:30 İnşaat İzinleri MoM ABD                         17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi ABD                         17:00 Conf.

TÜRKİYE
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28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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26 MART SALI
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ALMANYA 10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 GDP QoQ
FRANSA 10:45 GDP YoY
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
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27 MART ÇARŞAMBA
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ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 10:45 Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 ÜFE MoM
FRANSA 10:45 ÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ALMANYA Perakende Satışlar MoM
ALMANYA Perakende Satışlar YoY
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28 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
EURO BÖLGESİ 13:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ALMANYA 16:00 TÜFE MoM
ALMANYA 16:00 TÜFE YoY
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18:00 Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi
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29 MART CUMA
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 03:01 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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