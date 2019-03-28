FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 MART PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları EURO BÖLGESİ    13:00 Ekonomik Güven Endeksi EURO BÖLGESİ    13:00 Tüketici Güven Endeksi ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                        15:30 Kişisel Harcamalar ABD                        15:30 Çekirdek PCE QoQ ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular ALMANYA              16:00 TÜFE MoM ALMANYA              16:00 TÜFE YoY ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD                        18:00 Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 MART CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                  02:30 İşsizlik Oranı JAPONYA                  02:50 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                  02:50 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                  02:50 Perakende Satışlar MoM BİRLEŞİK KRALLIK     03:01 GfK Tüketici Güveni FRANSA                      10:45 Tüketici Harcamaları MoM FRANSA                      10:45 Tüketici Harcamaları YoY FRANSA                      10:45 TÜFE MoM FRANSA                      10:45 TÜFE YoY ALMANYA                  11:55 İşsizlikteki Değişim ALMANYA                  11:55 İşsizlik Oranı BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 GDP QoQ BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 GDP YoY BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 Toplam İş Yatırımları YoY EURO BÖLGESİ     13:00 Çekirdek TÜFE YoY ABD                        15:30  Kişisel Gelirler ABD                        15:30  Kişisel Harcamalar ABD                        15:30  Reel Kişisel Harcamalar ABD                        15:30  Çekirdek PCE MoM ABD                        15:30  Çekirdek PCE YoY ABD                        17:00  Yeni Konut Satışları ABD                        17:00  Yeni Konut Satışları MoM ABD                        17:00  Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE
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28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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28 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
EURO BÖLGESİ 13:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ALMANYA 16:00 TÜFE MoM
ALMANYA 16:00 TÜFE YoY
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18:00 Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi
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29 MART CUMA
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 03:01 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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